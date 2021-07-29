Под автомобилем СБУ в Луганской области обнаружили взрывчатку (фото)

Была проведена эвакуация работников из административного здания управления.

На въезде в управление Службы безопасности в Северодонецке под одним из служебных автомобилей обнаружили сумку с неизвестным устройством.

Об этом говорится в сообщении ГУНП в Луганской области.

В дежурную часть Северодонецкого полиции поступило сообщение от дежурного 3 управления ГУ СБ Украины в Донецкой и Луганской областях о том, что под одним из служебных автомобилей они обнаружили неизвестный предмет, который может быть взрывным устройством.

На место происшествия выехали следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи, сотрудники других служб полиции, патрульные полицейские и руководство ГУНП и отдела полиции.

Была проведена эвакуация работников из административного здания управления, территория вокруг места происшествия оцеплена сотрудниками полиции, которые обеспечивают публичную безопасность.

«Установлено, что во время заезда служебной машины на территорию управления СБУ в ходе обязательной проверки транспортных средств сотрудником охраны был обнаружен подозрительный предмет, прикрепленный к днищу автомобиля из которого торчат несколько проводов разного цвета», – сообщают в полиции.

Сейчас взрывотехниками отрабатывается место происшествия, из-под машины изъята сумка с неизвестным устройством. Сотрудниками полиции проводятся все неотложные меры. Угрозы гражданам нет.

ОБНОВЛЕНО. Как сообщил в комментарии УНИАН пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко, информация о минировании автомобиля сотрудника СБУ в Луганской области соответствует действительности. Сейчас продолжаются оперативно-следственные действия. «Дополнительную информацию сообщим позже», — добавил пресс-секретарь. // УНН