Под Днепром двое разбойников избили мужчину молотком

В Днепропетровской области, в Новомосковском районе, двое разбойников напали на мужчину и избили его молотком, а затем завладели его имуществом.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на пресс-службу ГУ НПУ в Днепропетровской области.

Происшествие произошло 21 сентября в Перещепино. Около 18-ти часов там на одной из улиц произошла драка. Двое злоумышленников повалили мужчину на землю и нанесли несколько ударов молотком по туловищу и голове, затем схватили его сумку. В результате нападения мужчина получил серьезные травмы.

Полицейские задержали участников разбойного нападения в порядке ст. 208 УПК Украины. Ими оказались жители Магдалиновского района 28 и 35 лет. По данному было открыто уголовное производство по ч. 2 ст.187 (Разбой) УК Украины. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы сроком от 7 до 10 лет с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.