Понад ₴280 млн. збитків державі незаконним видобуванням корисних копалин – підозрюють трьох посадовців товариства

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру керівнику, головному інженеру та колишньому заступнику директора товариства з додатковою відповідальністю за фактом порушення встановлених правил використання надр (ч. 2 ст. 28 та ч. 4 ст. 240 КК України).

За даними слідства, посадовці ТДВ «Первомайський спецкар’єр» незаконно продовжили видобувати корисні копалини загальнодержавного значення шляхом вибухових робіт, хоча у вересні 2019 року Державною службою геології та надр України дію спеціального дозволу на користування надрами було зупинено. Внаслідок цього державі завдано понад 280 млн грн збитків.

Схему організував менеджмент підприємства, фактичним власником якого є громадянин, стосовно якого у квітні 2021 року запроваджені санкції РНБО і наразі він знаходиться у розшуку.

Наразі вирішується питання про арешт спецтехніки, задіяної у видобутку, та обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Головним слідчим управлінням СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора