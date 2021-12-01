Под Днепром местные жители купили COVID-сертификат на рынке

В Каменском направили в суд три уголовных производства за подделку сертификатов о вакцинации.

Сообщает «Днепр Оперативный» ссылаясь на пресс-службу Нацполиции.

Трое жителей Каменского и района использовали липовые COVID-сертификаты, в связи с чем им сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 358 (подделка документов) Уголовного кодекса Украины.

Так, 26-летняя жительница Каменского приобрела COVID-сертификат, который не был занесен в «Электронную систему здравоохранения», чтобы не быть отстраненной от работы. А двое жителей Каменского района пользовались ксерокопией COVID-сертификатов, которые они купили на рынках. В данный момент продолжает досудебное расследование, дела направлены в суд.