Под Днепром уголовник ударил мужчину ножом в шею

В городе Каменское Днепропетровской области бывший зэк изрезал лицо мужчины и ударил его ножом в шею из-за долга.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на Управление службы охраны в Днепропетровской области.

Происшествие произошло 13 марта. В полицию охраны Каменского поступило сообщение, что возле дома № 59 на проспекте Победы мужчина получил тяжелое ранение. Приехав на место происшествия полицейские увидели, что потерпевший получил серьезные резаные раны. 32-летний мужчина смог описать нападавшего.

Правоохранители по «горячим следам» смогли поймать сбежавшего с места преступления злоумышленника. Им оказался 39-летний местный житель, который ранее уже был судим. Выяснилось, что во время ссоры, возникшей из-за долговых обязательств, бывший зэк ударил ножом потерпевшего. На место была вызвана следственно-оперативная группа полиции для дальнейшего разбирательства.

Подозреваемого в покушении на убийство задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему уже сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК Украины.