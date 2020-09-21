В Днепре мужчина жестоко избил бывшую жену

В Днепре мужчина избил свою бывшую жену.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на собственные источники.

Инцидент произошел вчера, 20 сентября, на улице Сичеславская Набережная. Соседи обнаружили в подъезде женщину, которая кричала и жаловалась на боль. Она рассказала, что ее избил бывший муж. По словам обидчика, днепрянка повредила входные двери в его квартиру.

На место происшествия вызвали скорую и полицию. Пострадавшую госпитализировали с рядом предварительных диагнозов: закрытый перелом двух ребер, закрытая травама грудной клетки, ушиб таза, множественные ушибы мягких тканей и тупая травма живота.