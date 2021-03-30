Под Днепром в сгоревшей Toyota обнаружили останки мужчины

Во вторник, 30 марта, в районе Старых Кодаков сгорел Toyota Highlander. Внутри нашли человеческие останки

Предположительно, погибший – это 42-летний мужчина, который пропал на днях.

В пресс-службе ГУНП сообщили, что автомобиль, вероятно, принадлежит пропавшему. Об этом сообщает Информатор.

По неофициальной информации, машину нашли уже сгоревшей. Тело лежало на заднем сидении, рядом обнаружили канистру. Также инсайдерский источник сообщает, что погибшим может быть директор оружейного магазина. Напоминаем, вся информация неподтвержденная.