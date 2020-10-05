Под Харьковом женщина из ревности зарезала сожителя

Жительница Богодуховского района зарезала своего сожителя из ревности. 4 октября в полицию поступило сообщение от 45-летней женщины о том, что к ней прибежала соседка и рассказала, что убила своего мужа.

Установлено, что супруги вместе распивали спиртные напитки в квартире. Длительное застолье привело к спору на бытовой почве и ревности.

В результате 48-летняя жительница Богодуховского района ударила сожителя кухонным ножом. От полученной травмы 46-летний мужчина скончался.

Открыто уголовное производство по ч. Ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Женщина задержана в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. // sq.com.ua