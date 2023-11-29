Прокурор із Бердянська, який попався на хабарі у $10 тисяч, замість сидіння у вʼязниці заплаить штраф

Комунарський районний суду міста Запоріжжя визнав колишнього прокурора Бердянської місцевої прокуратури винним у зловживанні впливом.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 15 листопада.

У 2019 році за участі прокурора в підприємця провели обшук щодо самовільного будівництва сільськогосподарського призначення і вилучили правовстановлюючі документи.

У подальшому прокурор зустрівся із представником підприємця і пояснив, що останній незаконно оформив право власності на будинки і йому загрожує кримінальна відповідальність. Але якщо домовитися і заплатити, то неприємностей можна уникнути. Прокурор сказав, що узгодив із керівництвом суму в 10 тисяч доларів США і просив передати гроші через свого тестя, який працював водієм автобуса на маршруті Бердянськ — Київ. Після передачі грошей їх вилучили з автобуса в пакунку, обмотаному скотчем.

У судовому засіданні колишній прокурор вину визнав частково та пояснив суду, що ніколи не просив нікого давати йому хабар. Ініціатором всіх контактів начебто завжди були підприємець і його товариш. Саме ці особи постійно виходили з ним на звʼязок та просили про зустрічі, на яких представник підприємця всіляко провокував та просив про «допомогу в вирішенні питання». А він, навпаки, постійно відповідав, що жодним чином не може вплинути, чи «допомогти».

Водночас обвинувачений щиро розкаявся у тому, що допустив подібні дії, які однозначно не повинні вчинятися працівником прокуратури за жодних обставин. Він повністю усвідомив всю тяжкість скоєного.

Проте суд в матеріалах справи ознак провокації не помітив. А певна наполегливість свідка у телефонних дзвінках, на думку суду, була тільки спрямована на прискорення виконання домовленостей щодо передачі коштів і непритягнення підприємця до кримінальної відповідальності, але на умисел обвинуваченого ніяк не впливала.

Ще після першої зустрічі на початку листопада 2019 року обвинувачений сказав свідку, що якби його товариш себе правильно поводив, то ніхто б з ним не сварився. Підприємець не мав би проблем, якби зробив, як його сусід, який уже заплатив 8 тисяч доларів по зерносховищу.

У судовому засіданні допитувалися старший групи прокурорів у кримінальному провадженні щодо незаконного будівництва і тодішній керівник прокуратури. Вони повідомили, що обвинувачений не мав повноважень самостійно закрити кримінальне провадження або скасувати арешт майна, вилученого при обшуку. Будь-які дії, які нібито пропонував вчинити обвинувачений, однозначно потребували погодження як зі старшим групи прокурорів так і з керівництвом Бердянської місцевої прокуратури та обласною прокуратурою, в якій кримінальне провадження перебувало на контролі. Частина рішень, які нібито обіцяв обвинувачений, належала до повноважень слідчого у кримінальному провадженні (повідомлення про підозру та закриття кримінального провадження), або до повноважень суду (скасування арешту та повернення майна).

У підсумку суд перекваліфікував обвинуваченні із ч. 3 ст. 368 КК (одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе) на ч.2 ст.369-2 КК (зловживання впливом — одержання неправомірної вигоди за обіцянку здійснити вплив).

Враховуючи, що обвинувачений та керівництво прокуратури були колегами, характер висловлювань обвинуваченого створив у свідомості свідка переконання, що він може вплинути на своїх керівників для прийняття бажаного рішення. При цьому не має значення, чи відбувався реально такий вплив і чи мав він позитивний результат.

Обираючи покарання, суд брав до уваги, що сьогодні обвинувачений є вимушеним переселенцем, оскільки територія Бердянського району Запорізької області окупована Російською Федерацією. Колишній прокурор разом із дружиною, малолітнім сином та батьком похилого віку мешкає в Республіці Польща та має статус біженця. Обвинувачений також є інвалідом ІІ групи і потребує систематичного лікування та нагляду з боку лікарів вузької спеціалізації, що є ускладненим в пенітенціарних установах. Тому покарання у виді позбавлення волі, як вважає суд, буде непропорційно обтяжливим як особисто для обвинуваченого, так і для його родини та може суттєво порушити їх звичний уклад життя, що було б надмірним.

Суд вирішив, що виправлення обвинуваченого можливе без ізоляції від суспільства і призначив альтернативне покарання — 25 500 гривень штрафу, заборонивши на 3 роки обіймати посаду прокурора.