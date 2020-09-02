У столичного кафе ночью напали на экс-«слугу народа» Полякова

Утром 2 сентября в Киеве неизвестные напали и избили народного депутата Украины Антона Полякова.

Происшествие произошло около 05:00 около кафе «Джаз» в Шевченковском районе столицы. Об этом OBOZREVATEL сообщили собственные источники в правоохранительных органах.

Два человека нанесли Полякову телесные повреждения, после чего уехали на автомобиле Toyota. Полиция объявила в городе операцию «Перехват», чтобы задержать злоумышленников.

Известно, что медики предоставили пострадавшему нардепу помощь, но не госпитализировали.

В пресс-службе Национальной полиции Киева уточнили, что по факту противоправных действий в отношении нардепа открыли уголовное производство по ст.125 Уголовного кодекса Украины.

«По словам потерпевшего установлено, что в 04:30 возле одного из домов на ул. Богдана Хмельницкого во время конфликта неизвестный нанес ему телесные повреждения. Для оказания медицинской помощи депутат самостоятельно обратился в травмпункт», – говорится в сообщении.

Сообщение в полицию о нападении на Полякова поступило от врача, оказавшего медицинскую помощь.