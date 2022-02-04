Под Киевом двое мужчин пришли в гости к приятелю и убили его

Во время бытового конфликта двое товарищей заранее договорились об убийстве 51-летнего мужчины и поочередно избивали его ногами по телу и голове.

Все произошло ночью 1 февраля. В Белоцерковское районное управление полиции позвонили медики и сообщили о происшествии, сообщает Информатор со ссылкой на полицию Киевской области.

Как выяснилось, двое товарищей 32 и 39 лет пришли к товарищу домой, где вместе употребляли алкогольные напитки. Между мужчинами возник конфликт, в результате которого гости стали избивать хозяина квартиры.

Впоследствии, после нанесения множественных ударов, они обмотали шею пострадавшего изолированным проводом и по очереди начали его душить. От нанесенных телесных повреждений хозяин дома умер на месте до приезда скорой помощи. Медики констатировали смерть мужчины.

Следователи по процессуальному руководству Белоцерковской окружной прокуратуры сообщили мужчинам о подозрении по п. 12 ч. 2 ст. 115 (Преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от десяти до пятнадцати лет или пожизненного лишения свободы. Впоследствии в суде мужчинам изберут меру пресечения.