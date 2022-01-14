Под Киевом мужчина месяц обворовывал почтоматы «Новой почты»

Накануне новогодних праздников 33-летний житель Обухова взламывал почтоматы Новой почты и похищал содержимое. За месяц он присвоил более 15 посылок.

Первое сообщение об исчезновении посылок поступило 16 декабря. Курьер службы доставки сообщил полиции, что из ящиков исчезли почтовые отправления. Об этом Информатор узнал в полиции Киевской области.

Как выяснилось, мужчина заказывал сразу несколько товаров небольшого размера в интернет-магазинах с оплатой после получения. Но на разные фамилии. Посылки доставляли в почтоматы недалеко от его дома. С помощью инструментов он взламывал ячейки, из которых похищал содержимое.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от трех до шести лет. В настоящее время устанавливается причастность мужчины к другим аналогичным преступлениям.