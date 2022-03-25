Под Киевом мужчина забил табуретом сожительницу до смерти, а потом застрелился
Полиция Бориспольского района установила обстоятельства убийства и самоубийства. Шокирующее событие произошло в Яготине.
39-летний мужчина лишил жизни свою 31-летнюю сожительницу, до смерти забив ее табуретом.
Об этом сообщает Информатор со ссылкой на полицию Киевской области.
После жестокого убийства мужчина решил спрятать тело женщины. Палач завернул тело в целлофан и выехал в лесополосу.
Там же он и застрелился из обреза нарезного ружья.Tweet