Под Одессой пастух изнасиловал 12-летнего мальчика

Дикий случай произошел в Ивановском районе Одесской области. Здесь 23-летний местный житель, выпасавший скот, изнасиловал 12-летнего мальчика

О происшествии в полицию сообщила мать потерпевшего, которой тот доверился. По словам мальчика, все случилось на пастбище, где злоумышленник — его знакомый односельчанин — пас скот.

«Он несколько раз ударил меня, а потом повалил и… Чтобы я никому не рассказал, что произошло, он пригрозил мне физической расправой и только затем отпустил», — рассказал потерпевший.

Как сообщили в полиции, оперативники в считанные часы установили место нахождения правонарушителя, на «личном счету» которого уже имеется судимость за имущественные преступления. Вины своей он отрицать не стал.

Следователи объявили ему подозрение по статье «Изнасилование. В рамках начатого досудебного расследования назначен ряд экспертиз. За изнасилование ребенка, не достигшего четырнадцати лет, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет. // Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)