Под Одессой пытались убить известного криминального авторитета

В городе Рени Одесской области совершено покушение на 50-летнего местного жителя — он был известен в криминальном мире как представитель силового крыла группировки Ренийского

В полиции подтвердили, что мужчину подстерегли вечером 2 октября и обстреляли на выходе из спортзала. Несмотря на то, что выстрел пришелся в область груди, пострадавший выжил и сейчас в больнице. Покушавшегося ищут.

«Думская» сообщила, что пострадавший известен по кличке Кипяток и входит в группировку Иона Попеску (последнего знают по кличкам Олег Ренийский, Румын). Утверждают, что Кипяток недавно освободился из мест заключения, где отбывал срок за несколько резонансных похищений людей и в целом за участие в организованной преступной группировке.

Покушение в Рени может быть связано с переделом зон влияния в преступном мире. Этот процесс начался после убийства одного из самых влиятельных воров в законе на постсоветском пространстве Лоту Гули. Каха Гальский, которому приписывали контроль за наркооборотом в Одесском регионе, недавно был найден мертвым в российском СИЗО. Считавшаяся сильной группировка Ренийского также сдала позиции. // Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»