Под Одессой в ДТП с пьяным водителем погибла девушка (фото)

За рулем автомобиля был пьяный мужчина, который не справился с управлением

В среду, 26 января, в Одесской области на трассе Вилково-Приморское произошло страшное ДТП, в результате которого перевернулся автомобиль и погибла молодая девушка.

Об этом сообщили в Telegram-канале «Одесса INFO».

Утром 26 января 40-летний водитель HONDA Accord был в состоянии алкогольного опьянения и не справился с управлением, в результате этого он слетел в кювет.

Мужчина смог выбраться из перевернутого автомобиля самостоятельно, и он практически не пострадал. У него порез на руке и переохлаждение.

Но 27-летняя пассажирка авто скончалась от полученных травм на месте. Ее голову зажало под аркой двери машины. Как выяснилось, девушка не была пристегнута ремнем безопасности. // «Сегодня»