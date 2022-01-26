Под Одессой в ДТП с пьяным водителем погибла девушка (фото)
За рулем автомобиля был пьяный мужчина, который не справился с управлением
В среду, 26 января, в Одесской области на трассе Вилково-Приморское произошло страшное ДТП, в результате которого перевернулся автомобиль и погибла молодая девушка.
Об этом сообщили в Telegram-канале «Одесса INFO».
Утром 26 января 40-летний водитель HONDA Accord был в состоянии алкогольного опьянения и не справился с управлением, в результате этого он слетел в кювет.
Мужчина смог выбраться из перевернутого автомобиля самостоятельно, и он практически не пострадал. У него порез на руке и переохлаждение.
Но 27-летняя пассажирка авто скончалась от полученных травм на месте. Ее голову зажало под аркой двери машины. Как выяснилось, девушка не была пристегнута ремнем безопасности. // «Сегодня»Tweet