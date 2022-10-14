У суді було доведено винуватість жительки Житомирської області у вбивстві 90-річної жінки

Тульчинський районний суд Вінницької області визнав обґрунтованими доводи прокурора Тульчинської окружної прокуратури та визнав винуватою 37-річну жительку Житомирської області у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

Прокурором доведено, що обвинувачена тимчасово проживала в одному з сіл Тульчинського району Вінницької області та здійснювала догляд за 90-річною жінкою. У червні цього року, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин до жінки, за якою доглядала, зловмисниця завдала потерпілій численні удари, від яких та померла на місці події.

У ході судового розгляду обвинувачена свою винуватість у вчиненні злочину визнала та щиро розкаялася.

За результатами розгляду обвинувального акта та оцінки наданих прокурором доказів підсудну судом визнано винуватою у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення та засуджено до покарання у виді 7 років позбавлення волі.

До набрання вироком законної сили обвинувачена перебуватиме під вартою.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури