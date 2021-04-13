Под Одессой зверски убили супружескую пару

Причастным к убийству может быть бывший сожитель женщины.



В Подольске Одесской области с признаками насильственной смерти обнаружили тела 45-летней женщины и 57-летнего мужчины. Об этом APnews пишет со ссылкой на полицию региона.

Тела супружеской пары обнаружила соседка убитых, которая пришла к ним утром.

По данным местных СМИ, в убийстве подозревают бывшего сожителя женщины. Мужчина зарезал супружескую пару ножом, а затем раздел и положил в кровать.

Отмечается, что накануне вечером семейная пара и бывший сожитель погибшей употребляли вместе алкоголь, а уже утром мужчину с женщиной нашли убитыми.

Очевидцы пишут, что служебный пес привел полицию именно к бывшему сожителю и он теперь дает показания.

В полиции отметить, что сейчас на месте работает следственно-оперативная группа территориального управления полиции.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по п.1 ч.2 ст.115 (умышленное убийство двух или более лиц) Уголовного кодекса Украины.

Обстоятельства происшествия и причастные к нему лица устанавливаются.