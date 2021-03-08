Под Сумами мужчина убил сестру, а затем сжег ее тело в автомобиле

В Сумской области во время семейной ссоры 42-летний мужчина убил ножом свою старшую сестру и, чтобы скрыть следы преступления, сжег ее тело в багажнике автомобиля.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Сумской области, опубликовав фото с места преступления.

О пропаже 44-летней жительницы Роменского района правоохранителям сообщила ее дочь. По ее словам, мама уже несколько дней не выходила на связь и это ее обеспокоило.

Выехав по месту жительства пропавшей женщины, правоохранители обнаружили в домовладении следы крови. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Роменского районного отдела полиции установили ход событий того дня.

«Оказалось, что между хозяйкой и ее 42-летним ранее судимым братом возникла ссора, в ходе которой мужчина схватился за нож и нанес им телесные повреждения сестре. Когда понял, что натворил — решил скрыть следы преступления», — сообщили в полицейской пресс-службе.

Тело женщины на ее же автомобиле злоумышленник вывез за пределы населенного пункта, облил бензином и поджег.

Подозреваемый задержан, по факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство». // «Апостроф»