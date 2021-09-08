Под Винницей мужчина зарезал женщину во время свидания

В квартире в одном из поселков Винницкого района нашли тело женщины с признаками насильственной смерти.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента уголовного розыска.

Оказалось, ее на свидании убил мужчина, с которым она только познакомилась.

На теле 37-летней женщины насчитали 7 ножевых ранений в области легких и сердца.

Правоохранители начали поиски убийцы. В ходе расследования выяснилось, что к преступлению причастен 41-летний местный житель.

Следователи установили, что потерпевшая за несколько часов до своей смерти познакомилась с будущим убийцей. Во время совместного отдыха один на один в них возник конфликт, и злоумышленник нанес женщине несколько ударов ножом. Он оставил раненую женщину в квартире, а сам скрылся.

После содеянного мужчина выбросил окровавленную одежду, а ради конспирации сбрил бороду и усы.

“Вещественные доказательства изъяты. Фигурант в содеянном признается, в настоящее время он находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос сообщение мужчине о подозрении и избрании меры пресечения”, — сообщили в полиции. // Голос UA