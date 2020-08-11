Под Запорожьем устроили самосуд над шайкой живодеров

В Запорожской области неизвестные избили пару, которую ранее уличили в издевательствах над животными, подожгли авто одного из участников группы — огонь перекинулся на дом.

Как сообщает «Актуально», история с разоблачением живодеров и последующим нападением произошла в одном из сел Вольнянского района.

По предварительной информации, двое неизвестных перелезли через забор с дубинками, проникли в дом главного из банды живодеров, Александра, жестко избили его и его подельницу, Кристину. Также неизвестные подожгли авто одного из злоумышленников, огонь перекинулся на дом. На месте работают спасатели и полицейские», — говорится в сообщении.

Ранее издание, ссылаясь на зооволонтера, сообщала, что в селе действовала целая группа живодеров во главе с 52-летним мужчиной. В нее входили его супруга и 24-летняя девушка — «главная актриса в роликах с убийствами и пытками животных».

«Кроме таких роликов троица снимала и порно с участием обездвиженных животных. Отснятое видео извращенцы загружали в запрещенную соцсеть ВКонтакте и продавали таким же извращенцам», — сообщала зооволонтер Светлана Лаврикова.

К живодерам наведалась полиция, которая во время обысков обнаружила во дворе останки животных… // Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»