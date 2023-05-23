Податківиця дозволила комбінату ухилитися від сплати понад 70 млн гривень податків

Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно колишнього головного державного ревізора-інспектора одного з відділів Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області.

Обвинувальний акт направлено до суду. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДБР.

Встановлено, що перевіряючи місцевий гірничо-збагачувальний комбінат, посадовиця не відобразила у своєму звіті інформацію про те, що підприємство має сплатити до бюджету понад 70 млн гривень екологічного податку. Це дозволило комбінату не сплатити до бюджету мільйони гривень.

Завдяки принциповій позиції ДБР у межах досудового розслідування комбінат визнав несплату екологічного податку – наразі до бюджету вже відшкодовано понад 36 млн гривень.

Колишня податківиця обвинувачується у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Процесуальне керівництво здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура.

Нагадаємо, що у жовтні 2022 до суду був направлений обвинувальний акт щодо колишньої заступниці голови ДФС Дніпропетровської області та інспектора цього ж підрозділу.

Через їхню недбалість інший комбінат уникнув сплати майже 50 млн гривень екологічного податку. Завдяки ДБР підприємство повернуло бюджету майже 30 млн гривень.