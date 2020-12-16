Податкова викрила ряд фармацевтичних підприємств в ухиленні від сплати податків

Працівниками ГУ ДФС в м. Києві в рамках розслідування, проведено ряд обшуків офісних та складських приміщень, де виявлено, вилучено та передано на відповідальне зберігання готівкові кошти, фінансово-господарська документація, чорнові записи та товарно-матеріальні цінності (фармацевтичної групи) загальною орієнтовною вартістю понад 18 млн. гривень.

Встановлено, що група громадян України, шляхом оформлення завідомо безтоварних операцій, використовуючи ряд підприємств з ознаками фіктивності та понад 30 ФОП співпрацювали з підприємствами фармацевтичного сектору з метою мінімізації податків в великих розмірах.

«Мінімізація податків у сфері медицини, в теперішній час, в період пандемії, є жахливою загрозою для бюджету країни, а також для її громадян», — зазначив В.о. Голови ДФС України Дмитро Сосинович.

Наразі триває досудове розслідування.

Державна фіскальна служба України