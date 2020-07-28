Поддельный диплом депутата из-за срока давности стал настоящим?

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Депутат Киевского горсовета и экс-сотрудниа одной из райгосадминистраций города Сергея Майзеля освободили от ответственности за использование поддельного диплома о высшем образовании, потому что сроки для наказания уже прошли.

Источникрешение Деснянского райсуда Киева от 20 июля

Фальшивые дипломы: почему политикам можно, а всем остальным - нет?

Детали: Освободить мужчину от ответственности попросил его адвокат. Преступление, которое инкриминировали Майзелю, имеет среднюю степень тяжести и сроки давности в 5 лет.

В то же время, в деле против депутата речь идет о событиях более чем 7-летней давности: 2009 и 2011 года.

Прокурор в суде не возражал против того, чтобы отпустить Майзеля.

Признал ли сам обвиняемый свою вину, в решении не указано. Однако в его официальной биографии на данный момент нет упоминания о дипломе, который правоохранители считают поддельным.

Расходы на проведенные следствием экспертизы – 5,3 тысячи гривен – остались за государством.

В материалах дела говорится, что в 2009 году Майзель получил «заведомо поддельный диплом специалиста» и приложение к нему. Документы свидетельствовали, что мужчина в 1996 году якобы закончил Ивано-Франковского государственный технический университет нефти и газа по специальности «Экономика предприятия» и получил квалификацию «экономист».

В том же году политик с помощью поддельного диплома устроился помощником депутата. В то время Майзель работал помощником на платной основе у народного избранника от БЮТ Василия Кравчука.

В том же 2009 году мужчина с ивано-франковским «дипломом» подался на вступительные экзамены в Национальной академии государственного управления при президенте. Туда Майзель поступил на заочную форму обучения по специальности «государственное управление», где в 2012 году получил квалификацию магистра.

В третий раз он использовал свой «диплом» в 2011 году, когда устраивался на работу в Деснянскую районную в городе Киеве государственную администрацию. Там Майзель работал начальником отдела информационных технологий и транспорта.

Что было раньше: В сентябре 2019 года Майзелю объявили подозрение в использовании поддельного диплома об образовании.

Напомним:  

  • 11 мая 2017 года журналисты программы «Схемы» опубликовали расследование о том, что руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко имеет поддельный диплом бакалавра Львовского национального университета имени Ивана Франко, на основании которого он получил степень специалиста в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.
  • Следственный отдел главного управления Нацполиции Киева начал уголовное производство по ч. 4 статьи 358 (подделка документов).
  • 31 августа 2017 года прокуратура сообщила, что Бондаренко объявили подозрение по факту использования заведомо поддельного документа.
  • 31 августа 2017 года стало известно, что мэр Киева Виталий Кличко уволил Бондаренко.
  • Впоследствии Бондаренко заявил, что сам ушел с должности и за свои поступки готов нести ответственность.
  • 28 декабря 2017 года Шевченковский райсуд Киева освободил Бондаренко от уголовной ответственности за использование поддельного диплома об образовании.
Соня Лукашова, УП
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