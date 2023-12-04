Судитимуть покидька, який зґвалтував та убив 9-річну дівчинку на Прикарпатті

Івано-Франківська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно жителя Косівського району за фактом зґвалтування та вбивства 9-річної дівчинки (ч.6 ст. 152, п.п. 2, 10 ч.2 ст.115 КК України).

Слідством установлено, що 18 червня 2023 року у селищі Кути обвинувачений жорстоко познущався та позбавив життя малолітню дівчинку.

За даними слідства, того дня дитина близько 15 години вийшла з дому до сестри, а слідом за нею попрямував 34-річний родич, який гостював у її батька. Дорогою чоловік, користуючись тим, що дівчинка його добре знає та довіряє, запропонував скоротити шлях.

Він заманив дівчинку у заліснену ділянку поблизу річки, а там змусив її роздягнутися, побив, зґвалтував та задушив. Вже ввечері правоохоронці виявили тіло дитини неподалік річки Черемош.

Досудове розслідування здійснювали слідчі СУ ГУНП в Івано-Франківській області.

Івано-Франківська обласна прокуратура