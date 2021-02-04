На Львівщині працівниця соцзахисту привласнила понад ₴400 тисяч бюджетних коштів

Як встановили правоохоронці, у період від 2017 по 2018 рік зловмисниця, начальник відділу Управління праці та соціального захисту однієї з міських рад Львівщини, зловживаючи службовим становищем, заволоділа бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

Чиновницю викрили слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів (детективи) слідчого управління поліції Львівщини спільно з співробітниками Управління стратегічних розслідувань у Львівській області та ревізорів Західного офісу Держаудитслужби, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що у період від 2017 по 2018 рік 46-річна мешканка Дрогобицького району, начальник відділу Управління праці та соціального захисту однієї з міських рад Львівщини, маючи доступ до бухгалтерської документації, вносила неправдиві відомості про розмір свого грошового забезпечення. Таким чином зловмисниця заволоділа коштами у сумі 412 тисяч гривень.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч.2, ч.4 ст.191 (Привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України та ч.3 ст.362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї, що заподіяло значну шкоду) Кримінального кодексу України, завершене.

Сьогодні, 4 лютого, слідчі скерували обвинувальний акт на розгляд суду. Максимальне покарання, що загрожує обвинуваченій, — позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Львівської області