Подозреваемым в убийстве девочек в Кызыле оказался их родственник

Телеканал РЕН со ссылкой на источники сообщает, что 23-летний ранее судимый мужчина, подозреваемый в убийстве двух малолетних сестер в Кызыле, приходится им родственником.

Как сообщалось ранее, тела девочек 9 и 14 лет были найдены под окнами многоэтажки на улице Лопсанчапа.

По подозрению в убийстве правоохранители задержали 23-летнего мужчину, который проживал в той же квартире, что и девочки с матерью. Ряд СМИ сообщали, что женщина сдала комнату жильцу, чтобы заработать денег, и что в момент ЧП она была на ночной смене на работе. Предположительно, у детей произошел конфликт с мужчиной, и он выбросил их из окна.

РЕН передает, что подозреваемый — не случайный жилец, а родственник матери девочек. Также сообщается, что он находился в федеральном розыске по обвинению в угоне автомобиля. // МК