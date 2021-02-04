Розтрата понад ₴500 млн. ПАТ «Донецькоблгаз» – завершено слідство щодо фіндиректора та начальника підрозділу

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою службових осіб ПАТ «Донецькоблгаз» в розтраті понад 500 млн грн коштів підприємства (ч. 5 ст. 191 КК України).

Встановлено, що у період 2017–2020 років фінансовий директор ПАТ «Донецькоблгаз» та колишній начальник його структурного підрозділу – Краматорського УГГ, діючи з прямим умислом та за попередньою змовою між собою та іншими особами, систематично здійснювали безпідставний та протиправний перерахунок грошових коштів з банківських рахунків ПАТ «Донецькоблгаз», 38% акцій якого належить НАК «Нафтогаз України», на банківські рахунки приватних юридичних осіб, чим заподіяли матеріальну шкоду на суму понад 500 млн грн.

Після виконання вимог ст. 290 КПК України – ознайомлення підозрюваних з матеріалами досудового розслідування, обвинувальний акт буде передано до суду для розгляду по суті.

Окрім цього, триває досудове розслідування за аналогічним фактом відносно Першого заступника Голови Правління ПАТ «Донецькоблгаз», який на даний час перебуває у розшуку. В рамках цього провадження також перевіряються обставини включення незаконно перерахованих грошових коштів ПАТ «Донецькоблгаз» в тарифи населення за спожитий природний газ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора