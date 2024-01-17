Подружжя видурювало гроші під приводом продажу жіночого одягу

Зловмисників викрили співробітники управління протидії кіберзлочинам у Львівській області спільно з оперативниками сектору кримінальної поліції та слідчими відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2, за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури.

Як встановили правоохоронці, 31-річний чоловік та його на рік старша дружина, мешканці Львова, створили в одній із соціальних мереж сторінку, на якій розміщували оголошення про продаж жіночого одягу за доступними цінами. При цьому, товарів, які зловмисники пропонували придбати клієнтам, у них в наявністі не було і реалізовувати їх вони не мали наміру. Натомість, гроші, які громадяни переказували їм на картковий рахунок в якості оплати за одяг, підозрювані привласнювали.

Так, поліцейські задокументували дев’ять фактів привласнення зловмисниками коштів клієнтів на суми від 990 гривень до 2040 гривень – оплати за одяг, який вони так і не отримали.

Слідчі територіального підрозділу поліції повідомили зловмисникам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, паередбаченого ч.4 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області