Подружжя з Одеси вирішувало «бізнес-конфлікт» через криміналітет

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру сімейній парі з Одеси за фактом вимагання та замовлення «злочинного випливу» (ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 255-3 КК України).

За даними слідства, підозрювані, будучи співзасновниками комерційного підприємства, на фоні конфлікту господарських інтересів з компаньйоном, вирішили, що остання має відписати їм свою частку у статутному фонді та вийти зі складу засновників.

Утім розуміючи, що їх колега добровільно не погодиться відписати свою частку у підприємстві та не бажаючи вирішувати своє «питання» законним шляхом, подружжя звернулося до місцевого кримінального «авторитета».

За грошову винагороду представник криміналітету разом зі своїми спільниками мав примусити співзасновницю товариства вийти зі складу останнього та передати замовникам «злочинного впливу» 350 000 доларів США.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

«Виконавцю замовлення» та його спільникам також повідомлено про підозру за фактом вимагання, слідство триває.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі СУ ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу співробітників УСР в Одеській області ДСР НПУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури