Подстреленный Пашинским Химикус отозвал иск к экс-нардепу: получил деньги
Потерпевший в деле бывшего народного депутата Сергея Пашинского Вячеслав Химикус отказался от своих исковых требований. Экс-депутата Верховной рады обвиняют в нанесении тяжелых телесных повреждений.
Об этом сообщает издание «Ґрати».
Химикус сделал такое заявление в ходе заседания в Васильковском горрайонном суде. Он отметил, что получил компенсацию.
Сумму компенсации потерпевший не называл. Но отметил, что сумма меньше 1,5 млн гривен, которые он требовал в иске. Кто и как передал деньги, мужчина тоже не пояснил. Однако потерпевший не встречался с Пашинским.
Однако дело бывшего депутата продолжат слушать. Сегодня суд допросил свидетелей, в том числе супругу потерпевшего Химикуса Ольгу и жену Пашинского.
При этом во время их выступления суд удалил прессу из зала по просьбе адвоката Пашинского Андрея Федура. Защитник заявил о необходимости не разглашать показания свидетелей — суд с ним согласился.
Напомним, в начале июля Государственное бюро расследований направило в суд дело Пашинского.
О завершении расследования дела Пашинского сообщалось еще в апреле 2020 года.
Речь идет об инциденте в новогоднюю ночь с 2016 на 2017 год. Тогда в Киевской области произошел конфликт между на тот момент действующим нардепом и Химикусом. В результате Пашинский выстрелил из пистолета марки Glock, пострадавшего госпитализировали с огнестрельным ранением. // РБК-Украина