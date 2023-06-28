Повідомлено про підозру ексголові сільради на Київщині, який закликав підлеглих здаватися рашистам

Служба безпеки зібрала доказову базу на колишнього голову Чабанівської сільради Фастівського району Київщини Олександра Киризлієва, який виправдовував збройну агресію рф.

Посадовець тривалий час очолював місцевий осередок забороненої «Партії регіонів» та вирізнявся своєю прокремлівською позицією, яку неодноразово оприлюднював серед односельчан.

Напередодні 24 лютого 2022 року він приховано виїхав до росії через треті країни.

У перші дні повномасштабного вторгнення рф Киризлієв обдзвонював своїх підлеглих і закликав їх не вступати до місцевих загонів Тероборони та не чинити спротив рашистам.

Таким чином він намагався зірвати проведення оборонних заходів на території громади для якнайшвидшого просування російських військ у напрямку Києва.

Також він агітував односельчан підтримати агресора і допомагати окупаційним угрупованням рф з провізією та розквартируванням на території населеного пункту.

Згодом зловмисник продовжив підривну діяльність на власній сторінці у «Фейсбук». Там він виправдовував агресивну політику кремля і називав війну в Україні «внутрішнім громадянським конфліктом».

Ініційована СБУ лінгвістична експертиза підтвердила факти злочинних дій чиновника.

На основі доказів Служби безпеки Чабанівська сільрада достроково припинила повноваження Киризлієва як голови та звільнила його із займаної посади.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинені службовою особою).

Оскільки фігурант переховується в росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти державної безпеки України.

Зловмиснику загрожує до 8 років тюремного ув’язнення.

Розслідування проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.

Служба безпеки України