Участникам группы иностранцев-вымогателей может грозить до 7 лет лишения свободы

Одесская местная прокуратура № 4 направила в суд обвинительный акт в отношении трех граждан Азербайджана, подозреваемых в вымогательстве 25 тысяч долларов США несуществующего долга.

Об этом ИА «Контекст-Причерноморье» сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

Обвиняемые с целью обогащения, требовали, по данным следствия, у знакомого местного предпринимателя возврата 25000 долларов США несуществующего долга. Свои противоправные действия они сопровождали угрозами физической расправы в отношении потерпевшего и его близких родственников.

Довести преступный план до конца вымогателям не дали правоохранители.

Досудебное расследование в уголовном производстве (ч. 2 ст. 189 УК Украины, предусматривающая до 7 лет лишения свободы) осуществляли следователи отдела полиции №3 Одесского районного управления полиции №1 при оперативном сопровождения сотрудников УСР в Одесской области ДСР НПУ.