Антикорупційний суд виправдав «слугу народу» Камельчука, який не задекларував квартиру в центрі Києва

Зазначається, що в його діях не було доведеноо складу кримінального правопорушення.

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду ухвалила вирок, яким визнала народного депутата невинуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу (декларування недостовірної інформації).

Про це повідомила пресслужба ВАКС.

Зазначається, що депутата виправдано у зв’язку з недоведеністю в його діях складу кримінального правопорушення.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку впродовж 30 днів із дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги до Апеляційної палати ВАКС.

У суді не назвали прізвища депутата, але, за даними видання “Українська правда” , йдеться про Юрія Камельчука , якого обвинувачували в недекларуванні квартири в центрі Києва вартістю понад 3,6 млн гривень.

Нагадаємо, в грудні минулого року Антикорупційні органи України повідомили Камельчуку про підозру у навмисному внесенні недостовірних відомостей до щорічної декларації. 10 січня 2023 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура передала до суду обвинувальний акт.

Згідно з інформацією САП, у декларації за 2020 рік нардеп не зазначив квартиру на Печерську в центрі Києва вартістю понад 3,6 млн грн, яка перебувала в нього в оренді з жовтня 2019-го до жовтня 2021 року, і непогашене кредитне зобов’язання перед банківською установою на загальну суму понад $48,8 тис.

Зазначимо, що станом на 14 березня 2023 року лише 29 депутатів Верїовної Ради добровільно подали щорічні декларації за 2021 рік. Однак до завершення воєнного стану громадяни і медіа не зможуть ознайомитися з деклараціями, а НАЗК – перевірити їх. // LB.ua