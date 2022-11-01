Погодилися працювати на ворога – за держзраду й колабораціонізм судитимуть трьох чоловіків

Вінницькою обласною прокуратурою до суду скеровано обвинувальні акти стосовно 3-х громадян України за обвинуваченням у добровільному зайнятті посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території (ст. 111-1 КК України), та у державній зраді (ст. 111 КК України).

Обвинувачені – двоє жителів Луганської та один Донецької областей – достовірно знаючи про свій громадянський статус, факт збройної агресії рф проти України, вчинили злочинний умисел, спрямований на завдання шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності України.

Так, один з обвинувачених добровільно погодився на заняття посади «заместителя начальника отдела интендантского комунально-бытового обеспечения Старобельского СИЗО УИН МВД ЛНР», на якій забезпечував функціонування ізолятора, відповідав за охорону, обшуки тощо.

Інший фігурант зайняв посаду «руководителя прокуратуры Кременского района ЛНР» у місті Кремінна Луганської області, де здійснював повноваження прокурора в системі нелегітимного органу влади. Зокрема він проводив зустрічі з населенням, пресконференції, роздачу гуманітарної допомоги тощо. Вказаний громадянин ніколи не був працівником органів прокуратури України.

Третій від 2016 року у званні єфрейтора на посаді старшого навідника служить у підрозділі незаконного збройного формування – терористична організація «донецька народна республіка», у складі якого брав участь у бойових діях проти Збройних сил України.

Стороною обвинувачення сформована достатня доказова база для притягнення вказаних громадян до кримінальної відповідальності за вчинені злочини.

У разі доведення їхньої винуватості в судовому порядку їм загрожує покарання від 12 років до довічного позбавлення волі.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснювалося слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури