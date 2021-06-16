Погостював, почаркувався та вбив хазяїна домівки у Новоград-Волинському

В одному з будинків райцентру було виявлено тіло господаря із травмами голови. Експерти підтвердили, що смерть 49-річного чоловіка настала через отримані тілесні ушкодження. Поліцейські розпочали розслідування. Підозрюваного встановили та затримали уже за кілька днів.

9 червня близько 20:45 до поліції надійшло повідомлення медиків про констатацію смерті чоловіка в одному з житлових будинків м. Новограда-Волинського. На місце події виїхала слідчо-оперативна група районного відділу. Поліцейські з’ясували, що померлий – 49-річний господар будинку, а на його тілі наявні тілесні ушкодження.

Також під час огляду помешкання правоохоронці зафіксували сліди боротьби та побачили залишки нещодавнього чаркування.

У ході першочергових дій було призначено судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті чоловіка. Відповідно до висновку експерта отримані тілесні ушкодження сприяли смерті потерпілого.

Відтак оперативники розпочали заходи для встановлення причетного до травмування загиблого. Їм вдалося з’ясувати, хто того вечора «гостював» у будинку.

30-річний звягельчанин прийшов до потерпілого з проханням переночувати, зібравшись розрахуватись за послугу спиртним. Чоловіки спочатку сіли за стіл, а у ході «трапези» між ними виник конфлікт. Попередньо, гість ударив господаря по голові та пішов геть.

Оперативники розшукали та затримали його в одному з сіл району. Раніше чоловік уже притягувався до кримінальної відповідальності за тяжкі злочини.

Нині йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводиться за ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Відповідно до чинного законодавства чоловікові може загрожувати позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Новоград-Волинський районний відділ поліції