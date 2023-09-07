На Сумщині члени злочинної групи організували схему збагачення шляхом розкрадання лісу

Серед учасників угруповання — адвокат, посадові особи лісогосподарського комунального підприємства області, працівники їхніх дочірніх підприємств, а також комерційні структури.

Викрили діяльність злочинної групи оперативники управління стратегічних розслідувань в Сумській області спільно зі слідчими обласної поліції. Як встановили поліцейські, керівництво агролісогосподарського комунального підприємства і службовці підконтрольних йому підприємств налагодили корупційну «схему» відпуску необлікованих лісових ресурсів.

За попередньою домовленістю із низкою підконтрольних лісових господарств, на адресу комерційної структури постачалася необлікована деревина у значних обсягах. Натомість представники районних лісгоспів щомісяця отримували готівкою неправомірну вигоду, яка пропорційно відповідала прибутку від реалізації комерційною структурою пиломатеріалів та лісу-кругляку, зокрема і від експорту. Для приховування нелегального походження лісопродукції, експорт товару відбувався від імені інших товариств, які за окрему плату могли підтвердити «легальне» походження деревини фіктивними документами. Лише за одну «угоду» підприємець передав службовцям лісгоспу понад 80 000 гривень.

Для прикриття протиправної діяльності посадових осіб агролісогосподарського комунального підприємства та його дочірніх підприємств, останні залучили свого юриста. Вона зобов’язалася організувати підкуп керівництва контролюючих органів, щоби забезпечити їх лояльне ставлення під час проведення перевірок. На підкуп виділялося щомісяця 40 000 гривень.

Слідчі та оперативники управлінь стратегічних розслідувань та карного розшуку обласної поліції та за силової підтримки роти поліції особливого призначення провели 64 обшуки за місцями мешкання, роботи та в автомобілях фігурантів, а також у виробничих та офісних приміщеннях, що належать іншим особам, причетним до «схеми». Вилучили фінансово-господарську документацію, «чорнові» записи, банківські картки, мобільні телефони та гроші.

Окрім того, на підставі зібраних доказів трьом учасникам злочинного угруповання повідомлено про підозри, зокрема:

– службовцю агролісогосподарського комунального підприємства — за ч. 1 та 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);

– адвокату комунального підприємства — за ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі);

– директору комерційної структури — за ч. 1 та 2 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Після проведення ряду процесуальних заходів вирішуватиметься питання щодо повідомлення підозри іншим особам, причетним до корупційної «схеми», пов’язаної з розкраданням лісових ресурсів.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Сумська обласна прокуратура.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України