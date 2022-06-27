Пограбування «валютників» на суму понад ₴3 млн. – судитимуть учасників організованої групи

Прокурорами Львівської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 4 членів організованої групи та 1 їхнього спільника за фактами вчинення закінченого замаху на грабіж та грабежів (ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 186, ч. 2, 4, 5 ст. 186 КК України).

Слідством встановлено, що організована група у складі 4 осіб разом з 4 спільниками вчиняли грабежі на території міст Львів та Хмельницький. Їх жертвами були особи, які займаються обміном валют. Учасники групи довгий час слідкували за об’єктами, вивчали їхні маршрути.

Напади вони вчиняли, коли потерпілі їхали на автомобілях, при цьому, створювали штучні перешкоди їх руху, розбивали бокове вікно автомобіля та викрадали готівкові кошти. Злочини скоювалися в громадських місцях в денну пору доби.

Загалом впродовж липня – серпня 2021 року обвинувачені викрали чужого майна на загальну суму понад 3 млн грн.

В ході досудового розслідування, з метою відшкодування заподіяної шкоди, вилучено транспортні засоби та майно обвинувачених, на які накладено арешт. Потерпілими заявлено цивільні позови на суму заподіяної шкоди.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань ДСР Нацполіції України в області.

Стосовно ще трьох їхніх спільників – матеріали виділені в окреме кримінальне провадження.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури