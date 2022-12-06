пограбував біля під’їзду: у вараші підозрюваному загрожує до десяти років за ґратами

За результатами проведених розшукових заходів оперативники у взаємодії зі слідчими Вараського РВП викрили 40-річного місцевого жителя, який після нападу на знайому переховувався від органів досудового розслідування. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Двоє знайомих зустрілися 30 жовтня в одному із закладів Вараша. Близько 18-ї години чоловік пішов проводжати 48-річну жінку додому. Утім, уже біля під’їзду зірвав із плеча сумку та втік у невідомому напрямку. Нападник незаконно заволодів двома мобільними телефонами, банківською карткою, 700 гривнями, паспортом громадянина України та посвідченням водія. Надія, що той поверне награбоване — була примарною, тож потерпіла звернулася наступного дня із заявою до поліції.

За цим фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження. Під час проведення першочергових слідчих дій з’ясувалося, що зловмисник устиг двічі розрахуватися за покупки банківською карткою із безконтактною технологією оплати, викравши з неї майже дві тисячі гривень. Загальна ж сума завданого збитку становить майже 33 тисячі гривень.

40-річний варашівець уже неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців та був раніше судимий за майнові злочини. Тож після вчинення чергових кримінальних правопорушень переховувався від органів слідства, змінюючи постійно місце «дислокації». Втім, працівникам карного розшуку вдалося його викрити та затримати на одній із вулиць міста.

За погодженням із Вараською окружною прокуратурою слідчі вручили йому повідомлення про підозру у скоєнні в умовах воєнного стану грабежу за частиною 4 статті 186 КК України. Крім того, тривають слідчі дії у кримінальному провадженні за фактами крадіжки та викрадення офіційних документів, передбачених ч.3 ст.357 та ч.4 ст.185.

Поліцейські перевіряють також підозрюваного на причетність до інших кримінальних правопорушень.

Відділ комунікації поліції Рівненської області