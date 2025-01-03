Пограбував пенсіонера в ліфті – у Подільському районі столиці затримали зловмисника

У ліфті багатоповерхівки зловмисник вирвав сумку з документами та грошима у літнього чоловіка та втік. За скоєний злочин йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

До Подільського управління поліції надійшло повідомлення від пенсіонера про те, що невідомий чоловік пограбував його в кабіні ліфта. На місце події направилися оперативники та слідчо – оперативна група підрозділу.

Поліцейські з’ясували, що у ліфт багатоповерхівки, вслід за місцевим мешканцем зайшов невідомий чоловік, який раптово вихопив сумку у 71-річного пенсіонера та втік.

Під час проведення першочергових розшукових заходів оперативні співробітники підрозділу з залученням співробітників кримінального аналізу розшукали зловмисника. Сумку потерпілого з гаманцем, у якому знаходилися банківські картки, документи та 1600 гривень, слідчі вилучили у якості речових доказів. А 39-річного мешканця Києва, раніше судимого за замах на крадіжку, затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі, за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури повідомили порушнику про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. На час слідства фігурант перебуватиме під вартою. Санкція інкримінованої статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва