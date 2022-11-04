Пограбував та вчинив сексуальне насильство над знайомою: поліція затримала вінничанина

3 листопада протягом години після вчинення злочинів поліцейські затримали 57–річного вінничанина, який в нетверезому стані проник до помешкання своєї колишньої співмешканки, відібрав телефон та вчинив відносно неї насильницькі дії сексуального характеру. Підозрюваний затриманий та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому загрожує до 10 років ув’язнення.

До поліції звернулась 52–річна жителька обласного центру. Потерпіла розповіла, що близько 08.30 до її будинку проник чоловік, з яким вона раніше проживала. Він перебував в нетверезому стані. Підозрюваний почав ображати жінку, бити та вчинив відносно неї сексуальне насильство. Аби потерпіла не зателефонувала до поліції, зловмисник відібрав у неї телефон та зник.

Як розповів керівник Відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Юрій Голуб, заявниця повідомила поліцейським адресу, за якою проживає підозрюваний. За годину після надходження повідомлення про злочини, оперативники за місцем проживання затримали зловмисника. Ним виявився 57–річний місцевий мешканець.

Телефон потерпілої у чоловіка вилучили.

Зловмисник затриманий та поміщений до ізолятора тимчасового тримання.

Дії підозрюваного поліцейські кваліфікують за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 153 (сексуальне насильство) та ч. 4 с. 186 (грабіж).

За такі злочини йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Слідством вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Вінницької області