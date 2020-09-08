Пограничника-наркоторговца задержали «на горячем»

В Украине «на горячем» задержали пограничника, который подозревается в сбыте наркотических средств.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона Украины.

«Военной прокуратурой Центрального региона Украины задержали военнослужащего Восточного регионального управления ГПС Украины по факту незаконного сбыта наркотических средств, совершенного по предварительному сговору группой лиц», — говорится в сообщении.

Установлено, что военнослужащий Госпогранслужбы Украины, действуя по предварительному сговору с неустановленными в настоящее время лицами, наладил систематический сбыт особо опасных наркотических средств гражданскому населению.

Так, 27 июля он реализовал гражданину Украины, который действовал под контролем правоохранительных органов, каннабис, весом 5 гр. за 2500 грн.

В дальнейшем указанный военнослужащий ГПС предложил этому же гражданину приобрести еще одну «порцию» каннабиса, весом 100 гр. за 50000 грн.

«7 сентября военный-наркоделец реализовал часть предварительно обещанного наркотического средства весом 3 гр. указанному гражданину, действовал под контролем правоохранительных органов, получив за это 1500 грн., после чего был задержан военной прокуратурой Центрального региона Украины в порядке ст. 208 УПК Украины», — добавляется в сообщении.

Отмечается, что в ходе проведения обысков у одного из сообщников задержанного обнаружено каннабис весом 50 гр., Который в дальнейшем был извлечен правоохранительными органами.

В настоящее время проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех лиц, причастных к совершению указанного преступления.