Погрожували розправою та вимагали неіснуючі борги: в Одесі викрили злочинну групу

П’ятьом зловмисникам повідомлено про підозру, всі вони перебувають під вартою. Кожен може провести за ґратами до 12-ти років із конфіскацією майна.

Викрили ділків співробітники УСБУ в Одеській області спільно зі слідчими відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

За інформацією правоохоронців, перебуваючи у слідчому ізоляторі, 26-річний житель Одеської області, який має ряд судимостей за крадіжки та грабежі, очолив злочинне угруповання, спрямоване на заволодіння коштами інших громадян. До протиправної діяльності залучив четверо чоловіків віком від 22 до 33 років із волі. Двоє з них судимі за майнові злочини, оборудки з наркотиками та зброєю, торгівлю людьми та вимагання.

«Лідер» займався пошуком майбутніх жертв, слідкував за процесом вимагання грошей по аудіо- та відеозвʼязку, ділив здобуті злочинним шляхом кошти між «виконавцями». Останні, виконуючи злочинні накази, оточували визначених людей посеред вулиці і, погрожуючи їм фізичною розправою, вимагали розрахуватись за надумані борги, а в разі відсутності грошей, переслідували потерпілих, допоки не отримували те, що хотіли.

Поліцейські задокументували незаконне вимагання ділками грошей у трьох місцевих жителів. Одному чоловіку зловмисники наказали віддати їм 600 доларів, з яких встигли отримати 300. В іншого – забрали наявні в нього 8000 гривень, зобов’язавши щотижнево платити ще. Третьому виставили «борг» розміром 10000 доларів, з якого 500 доларів та 8000 гривень забрали одразу.

Правопорушників затримано поліцією та СБУ під час отримання другої частини грошей у розмірі 7000 доларів від останнього потерпілого.

Під час санкціонованих обшуків в оселях та у камерах слідчого ізолятора слідчі вилучили мобільні телефони з інформацією, що підтверджує протиправну діяльність власників, сім-картки, які вони часто змінювали для прикриття. Також в якості речових доказів до справи долучені незаконно здобуті під час останньої оборудки гроші.

Фігурантів затримано в процесуальному порядку. Зібравши достатню кількість доказів, поліцейські повідомили їм про підозру, залежно від їхній дій, в організації вимагання, у вимозі передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим, обмеженні прав, свобод або законних інтересів потерпілого, зокрема вчинених організованою групою, в умовах воєнного стану.

Максимальне покарання, яке загрожує підозрюваним, згідно з ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України – 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За клопотанням слідчих суд обрав чотирьом затриманим запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Слідчі дії тривають.

Одеське районне управління поліції № 1