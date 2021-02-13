На Херсонщині вдруге викрито зловмсників, які ошукували громадян через фейкові веб-сайти відомих мереж ломбардів

У листопаді минулого року кіберполіцейські Херсонщини викрили двох зловмисників, які, використовуючи логотип відомої мережі онлайн-ломбардів, створили фейковий Інтернет-магазин та реалізовували неіснуючу електронну техніку. Тоді суд обрав підозрюваним у шахрайстві запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту. Але зловмисники не зупинились у своїх протиправних діяннях і створили ще один фейковий веб-сайт під маркою вже іншої мережі ломбардів та знов продовжили ошукувати громадян. За скоєні злочини їм загрожує 8 років позбавлення волі.

Нині кіберполіцейські встановили, що після створення нового Інтернет-магазина 32-річні фігуранти з Нової Каховки ошукали ще близько 30 громадян. Підозрювані виставляли на продаж за заниженими цінами бувшу у використанні побутову техніку та автотовари, яких насправді не існувало. зловмисники вимагали за віртуальні товари повну передоплату, однак ніякого товару покупцям після отримання грошей не відправляли. Загалом зловмисники ошукали нових жертв на суму близько 200 тисяч гривень.

Вчора, 12 лютого, правоохоронці провели санкціоновані обшуки.за місцем проживання аферистів. В їх помешканнях поліцейські вилучили мобільні телефони, банківські картки, флеш-накопичувачі та частину грошей, отриманих злочинним шляхом. Вилучені речові докази направлені на відповідні експертизи. Також до суду вже направлений обвинувальний акт за скоєння минулорічного злочину.

Наразі зловмисники знов підозрюються в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Санкція статті передбачає позбавлення волі до 8 років. Тривають слідчі дії.

Шановні громадяни! Щоб не стати жертвою шахраїв будьте обачними, коли замовляєте товар через Інтернет. Здійснюйте покупки на сайтах, які не викликають сумнівів. Домовляйтесь про придбання товару на умовах відправки поштою накладеним платежем. Здійснюйте оплату за товар тільки після його перевірки. У разі, якщо ви стали жертвою шахраїв, звертайтесь до найближчого відділення поліції або телефонуйте «102».

Відділ комунікації поліції Херсонської області