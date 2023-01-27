Погрожував підірвати відділ поліції: столичні правоохоронці викрили зловмисника

На момент вчинення злочину порушник перебував в стані алкогольного сп’яніння. Слідчі повідомили йому про підозру. Наступні три роки порушник може провести за ґратами.

Днями на спецлінію 102 зателефонував невідомий із повідомленням про те, що він збирається підірвати відділення поліції, розташоване на вулиці Електриків. На місце події оперативний черговий негайно направив екіпажі патрульної поліції та слідчо-оперативну групу.

У ході першочергових слідчих дій правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетний раніше не судимий 38-річний місцевий мешканець. Чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння та свій вчинок пояснити не зміг.

Слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 345 Кримінального кодексу України – погроза знищенням чи пошкодженням майна щодо працівника правоохоронного органу, у зв’язку із виконанням цим працівником службових обов’язків.

За погодженням із Подільською окружною прокуратурою чоловіку повідомлено про підозру. Санкція статті передбачає виправні роботи на строк до двох років або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Відділ комунікації поліції Києва