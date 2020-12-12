Покидьку-провокатору, який у Києві перекинув символ Хануки, вручено підозру

Правопорушник відповідатиме за порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками.

До столичної поліції у четвер, 10 грудня, надійшло повідомлення про те, що на Контрактовій площі невідомий чоловік перекинув підсвічник, який є одним із символів святкування Хануки.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Подільського управління поліції. Правоохоронці переглянули відео з камер спостереження, які зафіксували момент вчинення правопорушення. Також згодом відеозапис із коментарями виявили на сторінці користувача у соціальній мережі.

«Особу правопорушника оперативно встановлено. Це — 36-річний місцевий житель. Йому вже повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України. Поліція жорстко та миттєво реагуватиме в межах чинного законодавства на будь — які прояви порушень рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань або за іншими ознаками», — додав очільник столичної поліції генерал Андрій Крищенко.

Санкція статті передбачає покарання від штрафу до трьох років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва