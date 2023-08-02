В Одесі жінку викрили у шахрайстві з «вантажними перевезеннями»

Громадянка ошукала 10 людей, збагатившись на кілька тисяч гривень. Правопорушниці повідомили про підозру за ч. 1 та ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України. За скоєне їй загрожує покарання від штрафу до позбавлення волі.

Отримавши повідомлення від одного з потерпілих, поліцейські розпочали кримінальне провадження та в ході слідства встановили, що ошукані ще дев’ятеро людей. Усі вони – жителі Одеси та Одеської області, які на одній із популярних платформ онлайн-оголошень шукали операторів вантажних перевезень та потрапляли на одне й те саме оголошення. Представляючись адміністратором компанії, зловмисниця просила аванс за замовлені послуги, а щойно клієнти перераховували їй гроші, блокувала їхні номери.

В ході подальшого досудового розслідування правоохоронці встановили, що за цією “схемою” працювала 32-річна мешканка Пересипського району Одеси.

Під час проведення слідчих заходів поліцейські вилучили у фігурантки телефон з доказами злочинної діяльності, у тому числі перепискою з потерпілими.

“Наразі слідчі територіального підрозділу поліції під процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси повідомили жінці про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою, тобто шахрайстві, зокрема вчиненому повторно. Цей злочин кваліфікується за ч. 1 та ч. 2 статті 190 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу”, – розповів начальник відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 Ігор Страшной.

Правопорушниці загрожує покарання штрафом від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить від 51000 до 68000 гривень, або виправними роботами на строк від одного до двох років, або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

Національна поліція України