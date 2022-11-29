Суд арештував президента УАФ Андрія Павелка

Суддя призначила Павелку арешт на два місяці з правом внесення застави у розмірі понад 9 млн гривень.

Печерський суд міста Києва обрав запобіжний захід Президенту УАФ Андрію Павелку в справі щодо зникнення мільйона євро на оборудці з будівництвом заводу штучних покриттів для футбольних полів.

Як і Юрію Запісоцькому, суддя Літвінова призначила Павелку арешт до 23.01.2023 року з правом внесення застави у розмірі 9 мільйонів 880 тисяч гривень. Не допомогла шахраю навіть іменита підтримка колишніх зірок українського футболу, яка побувала на засіданні суду. Тепер Павелка доправлять в Лук’янівське СІЗО, де він чекатиме на внесення застави.

Нагадуємо, щонайменше 10 карних справ розслідують Нацполіція, ДБР, НАБУ та Прокуратура за фактами протиправної діяльності Павелка та його менеджерів УАФ.

Також нещодавно журналісти опублікували відео з обшуків у розкішному будинку за 5 млн доларів, де мешкає Павелко. // УНІАН