На Дніпропетровщині поліцейські вилучили у наркозбувача канабіс на ₴400 тисяч

42-річний криворіжець зберігав за місцем мешкання близько 4 кг речовини рослинного походження «канабіс».

20 травня працівники Криворізького районного управління поліції провели два санкціоновані обшуки на території домоволодінь у Центрально-Міському районі. В результаті правоохоронці вилучили наркотичні речовини, вартість яких за цінами «чорного» ринку становить понад 400 тисяч гривень.

Вилучене направили на експертизу. Фігуранта затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи збут) Кримінального кодексу України. На даний час працівники поліції встановлюють коло осіб, причетних до наркобізнесу.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Криворізького районного управління поліції