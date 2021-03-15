Поліцейські Бахмута протягом години викрили підозрюваного у вбивстві сина

Загорнуте у поліетилен тіло вбитого було знайдено у балці. Слідство встановило, що до злочину причетний батько чоловіка. Наразі підозрюваного затримано.

До чергової частини поліції Бахмута надійшло повідомлення від мешканців про те, що в балці виявлено підозрілий предмет.

Виїздом на місце події співробітники слідчо-оперативної групи встановили, що у поліетиленовій плівці знаходиться тіло чоловіка, з ознаками насильницької смерті. Про це свідчили тілесні ушкодження на загиблому.

Співробітники поліції провели оперативно-розшукові заходи: опитали коло знайомих чоловіка, ймовірних очевидців, обстежили прилеглу територію.

Вже за годину слідчих дій поліцейські встановили обставини скоєння злочину та затримали зловмисника.

З’ясувалося, що напередодні 45-річний потерпілий повернувся додому в стані алкогольного сп’яніння та почав провокувати конфлікт з батьками. Під час сварки 68-річний чоловік вдарив сапою по голові свого сина.

Від отриманих травм останній помер на місці. Аби відвести від себе підозру, зловмисник частково знищив речові докази та позбавився трупу – загорнув тіло у поліпропілен та вивіз до балки.

Знаряддя вбивства вилучено та спрямовано на експертизу.

Підозрюваного затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, надалі буде вирішено питання про обрання запобіжного заходу.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України. Слідство триває.

Бахмутський районний відділ поліції Донецької області